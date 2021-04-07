شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط الطفيف، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار جمع عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1723.00 والأهم فوق 1706.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد