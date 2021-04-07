شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يزحف نحو الأعلى – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ليصل إلى مشارف حاجز 1.2600، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند المقاومة التي تنخفض الآن إلى 1.2680.

وبالتالي، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه اللحظي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.2525 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2525 والمقاومة 1.2650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد