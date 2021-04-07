شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخرج من القناة – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً واضحاً لدعم القناة الصاعدة واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 109.22 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 108.40 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 110.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط