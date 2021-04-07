شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ليعيد اختبار المقاومة المخترقة للقناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية قد تساهم بدفع السعر للتعافي من جديد.

الآن، نحن بحاجة لمراقبة مستويات الدعم 1.3790 والمقاومة 1.3880 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الرئيسي الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4000، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.3705 وتمتد إلى 1.3580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3740 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير