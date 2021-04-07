شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف – تحليل - 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من الوصول إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.1885 ويستقر قربه، ونلاحظ أن السعر فقد عزمه الإيجابي، مما قد يضغط على التداولات للارتداد هبوطاً من جديد، في حين إن المتوسط المتحرك 50 يحاول دعم السعر من الأسفل.

لذلك، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.1975 كهدف تالي، بينما التماسك دونه سيجبر السعر على الانخفاض من جديد لاختبار مستوى 1.1780 كمحطة سلبية أولى.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي