الاقتصاد

اعرف أسعار السمك بسوق العبور للجملة قبل أسبوع من رمضان

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليل ويبدأ موسم شهر رمضان المبارك، وتشهد أسعار السلع الغذائية استقرارا لمعظم الأصناف، حيث استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى سوق العبور للجملة لجميع الأصناف.

سجلت أسعار البورى "1" 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" سجلت 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطى المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى بين 30 - 110 جنيهات للكيلو.

فى حين تراوحت أسعار البربون "1" ما بين 40-48 جنيها للكيلو، البربون "2" 30-38 جنيها للكيلو، سعر السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وبالنسبة لأسماك المكرونة بجميع أصناف من المجمدة إلى السويسى فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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