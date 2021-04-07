شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. كيلو الضأن 140 جينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محلات الجزارة والهايبر ماركت لاستقبال شهر رمضان المبارك، وشهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 7 – 4 – 2021 استقرارا فى الأسعار.

وشهدت أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى السوق هذه الفترة، حيث سجل سعر كيلو الكندوز ما بين 120-140 جنيها، وكيلو الضأن يتراوح بين 110 – 140 جنيها، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وأسعار، كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن معرض أهلا رمضان يطرح كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية وكذلك منتجات اللحوم، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم الطازجة البرازيلى بـ 100 جنيه والدواجن المجمدة بـ30 جنيها بجانب طرح منتجات المخبوزات والحلويات بالمعرض بأسعار مخفضة تبدأ من 15 إلى 35% كما تم تخصيص جناح لطرح والمنظفات ومستحضرات التجميل بجانب أيضا طرح ملابس وأحذية داخل المعرض الرئيسى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.