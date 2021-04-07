شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعات فى بنى سويف بتكلفة 7.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المشروعات التى شهدتها محافظة بنى سويف محطة كهرباء غياضة جنوب شرق بنى سويف، وبلغت تكلفة المحطة 2 مليار و500 ألف يورو، ومشروع صوامع القمح بسدس بمركز ببا بتكلفة تقدر بـ 67 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع طريق بنى سويف الزعفرانة بتكلفة 500 مليون جنيه، ويربط بنى سويف بساحل البحر الأحمر، بالإضافة الى تنفيذ 217 مشروعا خدميا في مختلف القطاعات.

وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير لها أنه تم الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعات في محافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه في 8 قطاعات (التعليم، الصحة، الري، التنمية المحلية، الإسكان، النقل، البترول، الكهرباء) خلال عامي (18/2019- 19/2020)،

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 237 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير 3 وحدات صحية في قرى (فزارة، عزبة خليل نصرت، الكوم الأحمر)، بتكلفة حوالى 13.4 مليون جنيه، ليرتفع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 65.2% عام 2015، إلى 70.3% عام 2020.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 57 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 332 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 779 فصلا، علاوة على الإنتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية ببني سويف بتكلفة 135 مليون جنيه، مما ساهم فى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومية من 87.1% عام 2015، إلى 98.6% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط من 84.7% إلى 88.7% عام 2020.

وأضاف التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 995 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، منها محطة محولات بني سويف الصناعية، وتوسعة محطـتي محولات الكريمات وأهناسيا، وخط بنى سويف شرق/ الزعفرانة 2 بطول 88كم، بالإضافة إلى الانتهاء من خط الغاز الطبيعي بمركز الواسطى بطول 65 كم.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 151 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 106 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من 96 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وإنشاء 6 كباري، ورصف طرق وشوارع بطول حوالي 150 كم، بالاضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 71 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 315 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وتطوير وتجهيز 68 من مباني الوحدات المحلية، وإنشاء 2 مركز تكنولوجي، علاوةً على إنشاء وتطوير 11 وحدة إطفاء، و3 وحدات مرور، وتوفير 6.7 ألف من مهمات ومعدات الحماية المدنية والمرور.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعاً لتحسين البيئة، بتكلفة 91.2 مليون جنيه، نتج عنها تغطية وتكسية ترع بطول 2.7 كم، وتوفير 132 صندوق وحاوية قمامة، و56 سيارة وقاطرة قمامة، وإنشاء 28 بيارة لسحب وتجميع المياه الجوفية.