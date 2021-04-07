الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 07-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 0.24% بما يعادل 24.14 نقطة.

 

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10,360.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

76

عدد أسهم الشركات الخاسرة

108

عدد أسهم الشركات الثابتة

16

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

200

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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