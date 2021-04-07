شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تحذف حسابات ذات صلة بجهات إيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت "فيسبوك" حذف عدد من الحسابات التي تديرها جماعات وأفراد على علاقة بالحكومة الإيرانية.



وأفادت "فيسبوك" في بيان أنها اكتشفت وجود أنشطة غير قانونية من جانب حسابات تم إثبات علاقتها بإيران بعد تعقبها.



وأضافت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكي أن هذه الحسابات كانت تنشر أخبارات مضللة ومعلومات ومحتوى كاذب على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"فيسبوك".



ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها "فيسبوك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" عن حملة لإزالة وحذف محتوى او حسابات تنشر معلومات مضللة، فقد اتخذت هذه الشركات خطوات ملموسة على مدار السنوات الأخيرة.



وجاء ذلك بشكل خاص عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي اتهمت فيها روسيا بنشر إعلانات سياسية ومعلومات مضللة أدت للتأثير في نتائج الانتخابات وتوجيه الناخبين للتصويت للرئيس السابق "دونالد ترامب" على حساب منافسته الديمقراطية "هيلاري كلينتون".



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.8% إلى 306.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 311.3 دولار وأقل سعر عند 305.2 دولار.