شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10394 نقطة، في ظل ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم الهام عند 10200 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة أخرى لأعلى، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,362 بينما مستوى المقاومة هو 10,411 نقطة