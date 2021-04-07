شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يسجل اعلى مستوى في 6 اشهر -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6410نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ستة اشهر، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 6400 نقطة، والذي يمهد الطريق امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 6500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,374 بينما مستوى المقاومة هو 6,431 نقطة