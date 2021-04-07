شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الصقر للتأمين (8180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.73% بما يعادل -0.48 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.60 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 18.60.