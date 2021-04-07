شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بترورابغ (2380) على عدم تغيير في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع السهم بهذا الإغلاق بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على مهاجمة مستوى المقاومة 18.28.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 18.28، طيلة ثبات الدعم 16.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.00.