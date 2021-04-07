شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير اختراق مستوى المقاومة الحالي 16.16، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.89% بما يعادل 0.46 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.16، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.84 ومستوى المقاومة 17.00.