شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العقارية (4020) الانخفاض في آخر جلساته، على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 18.88، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.39% بما يعادل -0.26 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 18.88، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.56.