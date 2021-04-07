شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يجني أرباحه – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع خدمات السيارات (4050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 36.40، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.49% بما يعادل -0.55 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 36.40، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند 39.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 38.00.