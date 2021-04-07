شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيان السعودية (2350) الارتفاع في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 16.60، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 1.26% بما يعادل 0.20 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.36، ليستهدف مستوى المقاومة 16.60 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.36 ومستوى المقاومة 16.60.