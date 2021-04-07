شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاتها لأخيرة، وليحاول تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.26% بما يعادل -0.18 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم من جديد، طيلة ثبات الدعم 13.54، ليستهدف مستوى المقاومة 15.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.54 ومستوى المقاومة 15.00.