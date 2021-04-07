شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم صناعة الورق (2300) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 0.40 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 56.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 69.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 63.40.