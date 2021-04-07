شكرا لقرائتكم خبر عن أسيج وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسيج (8150) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.25 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 50.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 44.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.40 مستوى المقاومة 50.30.