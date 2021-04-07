الاقتصاد

أسيج وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 07-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسيج (8150) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.25 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 50.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 44.40.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.40 مستوى المقاومة 50.30.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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