شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور القطاع الصحى فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة إنفوجراف لأهم المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقطاع الصحي، وجاءت كما يلى:

بالقطاع الحكومي بلغ عدد أعضاء هيئة التمريض 205.2 ألف ممرض عام 2019 مقابل 196.7 ألف ممرض عام 2018 بزيادة 4.3٪.

بلغ عدد الأطباء 116.3 ألف طبيب "بشرى/أسنان" عام 2019 مقابل 113.3 ألف طبيب عام 2018 بزيادة 2.7٪.



عدد فريق التمريض

بلغ عدد المستشفيات 652 مستشفى عام 2019 مقابل 691 مستشفى عام 2018 بانخفاض 5.6٪.

بلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.9 مليون منتفعاً عام 2019، مقابل 55.6 مليون منتفعاً عام 2018 بزيادة 2.3٪.



عدد الأطباء

بلغ عدد مراكز الإسعاف 1516 مركزاً عام 2019، مقابل 1464 مركزاً عام 2018 بزيادة 3.6%.

بالقطاع الخاص بلغ عدد الأطباء 31.4 ألف طبيب "بشرى/ أسنان" عام 2019 مقابل 30.7 ألف طبيب "بشرى/ أسنان" عام 2018 بزيادة 2.2٪.

بلغ عدد أعضاء هيئة التمريض 22.3 ألف ممرض عام 2019 مقابل 22.8 ألف ممرض عام 2018 بانخفاض 2.2٪.

بلغ عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بانخفاض 2.3٪.