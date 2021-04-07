شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تأثير إطلاق بورصة دبي عقود أسهم مستقبلية؟.. بنك استثمار يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سوق دبي المالي اعتزامه إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات رائدة مدرجة في السوق وهي؛ أرامكس، العربية للطيران والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ابتداءً من يوم 18 أبريل 2021، وذلك في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية.

وعلق بنك الاستثمار بلتون قائلًا إن هذه الأنباء إيجابية، حيث سيؤدى توسيع عقود الأسهم المستقبلية بسوق دبي المالي لاتساع نطاق المنتجات المتداولة التي يوفرها سوق الأسهم الإماراتي، كما أن هذه العقود تعزز خطة سوق دبي المالي لتوسيع نطاق العقود، ومن ثم خلق فرص جديدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، ويرى أن توسيع نطاق العقود المستقبلية سيساعد على رفع مستويات السيولة لسوق دبي المالي.

في أكتوبر 2020 أطلق سوق دبي المالي عقود أسهم مستقبلية على أسهم 5 شركات مدرجة هي: بنك الإمارات دبي الوطني (بوزن 23.6 في مؤشر سوق دبي العام)، بنك دبي الإسلامي (بوزن 16.8% في مؤشر سوق دبي العام)، إعمار العقارية (بوزن 14.3% في مؤشر سوق دبي العام)، إعمار مولز (بوزن 4.2% في مؤشر سوق دبي العام)، وإعمار للتطوير (بوزن 1.8% في مؤشر سوق دبي العام). بلغ إجمالي قيمة تداول العقود المطروحة 57 مليون درهم (15,5 مليون دولار) تمثل قيمة تداول 184,3 ألف عقداً.

وأعلن سوق دبي المالي عن خطته لتوسيع منصة تداول الأسهم المستقبلية من خلال إطلاق ثلاثة عقود أسهم مستقبلية جديدة، وهي الإمارات للاتصالات المتكاملة دو (بوزن 11.6% في مؤشر سوق دبي العام)، أرامكس (بوزن 3.3% في مؤشر سوق دبي العام)، العربية للطيران (بوزن 3.3% في مؤشر سوق دبي العام)، وذلك ابتداءً من 18 أبريل 2021، مما يتفق مع استراتيجية سوق دبي المالي لتنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية. وسوف تمتد آجال العقود الجديدة إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور.