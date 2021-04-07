شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تأثير إطلاق بورصة دبي عقود أسهم مستقبلية؟.. بنك استثمار يجيب والان مع تفاصيل الخبر
وعلق بنك الاستثمار بلتون قائلًا إن هذه الأنباء إيجابية، حيث سيؤدى توسيع عقود الأسهم المستقبلية بسوق دبي المالي لاتساع نطاق المنتجات المتداولة التي يوفرها سوق الأسهم الإماراتي، كما أن هذه العقود تعزز خطة سوق دبي المالي لتوسيع نطاق العقود، ومن ثم خلق فرص جديدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، ويرى أن توسيع نطاق العقود المستقبلية سيساعد على رفع مستويات السيولة لسوق دبي المالي.
وأعلن سوق دبي المالي عن خطته لتوسيع منصة تداول الأسهم المستقبلية من خلال إطلاق ثلاثة عقود أسهم مستقبلية جديدة، وهي الإمارات للاتصالات المتكاملة دو (بوزن 11.6% في مؤشر سوق دبي العام)، أرامكس (بوزن 3.3% في مؤشر سوق دبي العام)، العربية للطيران (بوزن 3.3% في مؤشر سوق دبي العام)، وذلك ابتداءً من 18 أبريل 2021، مما يتفق مع استراتيجية سوق دبي المالي لتنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية. وسوف تمتد آجال العقود الجديدة إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور.