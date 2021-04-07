شكرا لقرائتكم خبر عن أركان (ARKAN) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 95 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 77فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 103فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 91.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 98.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط