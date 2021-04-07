شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 82.70 فلس ، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح خلال الأيام والاسابيع ا لقادمة للوصول لمستوى الدعم 74 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 90 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 80.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 84.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط