شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى811 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 785 فلس مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم مستوى 820 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 804.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 813.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط