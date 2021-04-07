شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 35.90 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة41 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم مستوى الدعم 32 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 34.4 وبين مستوى المقاومة هو 37.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد