شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 219 فلس، بدون أي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 221 فلس، ويلامس السهم حاليا مستوى المقاومة الحالي عند 220 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 213ف لس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 217 فلس وبين مستوى المقاومة هو 220 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط