شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 190 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 187 فلس، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة التالي عند 201 فلس. شرط بقاء السهم اعلى مستوى 185 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 187.7 وبين مستوى المقاومة هو 193.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد