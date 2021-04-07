شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 135 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم الهام عند 125 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 142 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 130 وبين مستوى المقاومة هو 140 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط