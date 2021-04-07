شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 7.80ريال، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 7.40 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.67 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط