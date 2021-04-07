شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأكثر من مليوني برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بحوالي 700 ألف برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين بحوالي 4.6 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 2.8 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.