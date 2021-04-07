شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يستقر إيجابياً بعد تخلي وول ستريت عن مكاسبها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "تسلا" في ختام تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الضغوط على وول ستريت نتيجة جني المستثمرين لبعض المكاسب في أعقاب الصعود الذي شهده السوق في الآونة الأخيرة.



وذكر محللون أن سهم "تسلا" مقيم بأعلى من قيمته وأن سعره الحقيقي يقدر فقط بنحو 150 دولارات، وهو ما يقل عن قيمته الحالي بنحو 80%.



ويرى المحللون أن "تسلا" ليست باللاعب الكبير في سوق السيارات العالمي، لكن قيمتها الضخمة التي تناهز 660 مليار دولار ليست قريبة من القيمة الإجمالية لسوقي السيارات في أمريكا وأوروبا.



وأشاروا إلى أن هناك اضطرابات في السوق، وبالتالي، من الممكن هبوط قيمة بعض الشركات الناجحة لا سيما عمالقة التكنولوجيا.



ورغم الصعود في قيمتها السوقية على مدار الأشهر الماضية رغم جائحة كورونا، إلا أن شركة تسلا لا تزال في حاجة لبذل المزيد من الجهود كي تستحق ارتفاع قيمتها السوقية وقيمة سهمها.



وكان المدير التنفيذي لـ"آبل" "تيم كوك" قد أعرب عن إعجابه بأعمال "تسلا" والجهود التي يبذلها مديرها التنفيذي "إيلون ماسك".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بأقل من 0.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 691.6 دولار.