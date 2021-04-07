شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها ومستوياتها القياسية وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب والمستويات القياسية المسجلة في وقت سابق بالجلسة.



وتعرضت وول ستريت لمبيعات لجني الأرباح في أعقاب تحقيق مستويات قياسية على مدار الجلسات القليلة الماضية.



وكشف صندوق النقد الدولي في بيان فصل الربيع عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% بالتزامن مع التعافي من جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق وضعف في النشاط الاقتصادي.



ويتوقع الصندوق أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% في عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة.



من ناحية أخرى، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.665%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 68 سنتا وأغلق 59.33 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 60.9 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% أو ما يعادل 59 سنتا وأغلق عند 62.74 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 62.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 33430 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 33544 نقطة وأقل مستوى عند 33380 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 13698 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13776 نقطة وأقل مستوى عند 13674 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 4073 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4086 نقطة وأقل مستوى عند 4068 نقطة.