شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع نتيجة توقعات ضعف المعروض في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التوقعات بشأن نقص المعروض نتيجة تراجع المساحات المزروعة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.



كما تلقت عقود الصويا دعما أيضا تأخر سقوط الأمطار وتأجيل الحصاد في البرازيل مما أسفر عن ضعف المعروض العالمي.



وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الفصلي عن أن المزارعين في الولايات المتحدة يخططون لزراعة 91.1 مليون فدان بالذرة خلال العام الجاري، وهي أكبر مساحة سنوية منذ عام 2016، كما يخططون لزراعة 87.6 مليون فدا بالصويا، وهي الأكبر منذ عام 2018.



ورغم هذا، إلا أن هذه المساحات دون توقعات المحللين التي أشارت إلى أن المزارعين الأمريكيين سوف يزرعون 93.2 مليون فدان بالذرة و89.996 مليون فدان بالصويا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% إلى 14.18 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 14.31 دولار وأقل سعر عند 14.12 دولار.