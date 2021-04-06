شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف رجال الأعمال بكيفية حماية اختراعاتهم وعلاماتهم التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبرنامج تكامل مساء الثلاثاء، عبر الإنترنت ندوة عن «خدمات الملكية الفكرية» مستهدفة مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت نورة الهاشمي، ممثلة إدارة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الغرفة تعقد لقاءات دورية مع رواد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل إثراء جوانب من المواضيع والعناوين المختارة والتي تهم وتعزز من مدارك رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح لهم الفرصة للتعرف عن قرب إلى كيفية ممارسة النشاطات التجارية بكل سلاسة ويسر.

وقالت: «عادة الشركات والمبدعون دائماً هم بحاجة إلى سبل سهلة وسلسة وفعالة لحماية اختراعاتهم وتصاميمهم وعلاماتهم التجارية الخاصة بهم».

وأشارت إلى أن الندوة تتحدث عن كيفية تفعيل الجوانب المستفادة منها والمقدمة من برنامج «تكامل للابتكار» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من الجوانب وهي: «مفهوم خدمات الملكية الفكرية وكيفية تنفيذ مراحل وخطوات تسجيل براءة الاختراع إضافة إلى التطرق إلى الحقوق القانونية لبراءة الاختراع والتعرف إلى أهم الحقوق القانونية والأنظمة المتبعة لبراءة الاختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبها قدمت راوية الجنيبي، المحللة في لجنة الابتكار بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمسؤولة عن زيادة الوعي بأهمية وآليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، عرضاً شرحت من خلاله حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وأهميتها والتي تعني كل إبداعات عقل وفكر الإنسان وهي حق يمنح مقابل اختراع يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو تقديم حل تقني لمشكلة ما.. مشيرة إلى أنه في عام 2020 تم تسجيل ما يقارب 2500 براءة اختراع، وهذا دليل على ارتفاع مؤشر الابتكار في الدولة. (وام)