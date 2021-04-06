شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد 1% بدعم بيانات اقتصادية أمريكية وصينية قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

ساعدت بيانات اقتصادية قوية من الصين والولايات المتحدة في رفع أسعار النفط بنسبة 1%، الثلاثاء، لتستعيد بعض خسائر الجلسة السابقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 1%، لتسجل عن التسوية 62.74 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.33 دولار للبرميل.

ولقيت أسعار الخام دعما من بيانات أظهرت ان نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لامس مستوى قياسيا مرتفعا في مارس آذار. واكتسب قطاع الخدمات في الصين أيضا زخما مع تسجيل أكبر زيادة في المبيعات في ثلاثة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس كورونا في 12 أبريل نيسان، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومواقع الضيافة المكشوفة.

وجاء تعافي النفط اليوم بعد خسائر حادة في جلسة الاثنين عندما هبط الخامان القياسيان كلاهما حوالي ثلاثة دولارات بسبب زيادة في إمدادات الخام من أوبك+ وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الهند وأجزاء من أوروبا.

إنتاج النفط الأمريكي يهبط إلى 11.04 مليون برميل في 2021

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 270 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.04 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 160 ألف برميل يوميا.

وأضافت الوكالة الحكومية أنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية والأنواع الأخرى من الوقود السائل بمقدار 1.32 مليون برميل يوميا إلى 19.44 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.41 مليون برميل يوميا. (رويترز)

