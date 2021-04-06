جواز سفر «كورونا»

في سعيها لإنعاش السياحة العالمية، باتت أيسلندا أول دولة أوروبية تُصدر «جواز سفر اللقاح» لمواطنيها الذين تم تطعيمهم، وتتحرك دول مثل اليونان وإيطاليا والسويد في هذا الاتجاه.

ولفهم الطريقة التي ستتطور بها السياحة في عالم ما بعد الجائحة، ولإعادة السفر الدولي إلى مستويات ما قبلها، يمكن للبلدان النظر في عدد من التدابير المضادة، مثل بناء مناعة قطيع ضد «كوفيد ـ 19» عبر طرح اللقاحات في سبيل تخفيف قيود السفر الدولية؛ إذ تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، أن 32% من الوجهات عالميا، مغلقة تماماً الآن أمام السياحة العالمية نتيجة للوباء، وتم إغلاق أكثر من نصف هذه الوجهات لمدة 40 أسبوعاً على الأقل، وأن 34% من الوجهات العالمية مغلقة جزئياً أمام السياح الدوليين.

ومن المحتمل أن تلعب تدابير مكافحة الأمراض الفعالة والتطعيم السريع، دوراً حاسماً في إنعاش قطاع السياحة.

ويجب أن تعمل البلدان معاً، لإنشاء آلية معترف بها بشكل متبادل لقانون صحة يعتمد على الثقة والتنسيق المتبادلين بين الدول.

وعليها زيادة الترابط بين السياسات ومشاركة التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف.

ومن المهم تحسين الآليات والتقنيات المعمول بها لحماية المعلومات الشخصية للأفراد وسط أنظمة التتبع والتسجيل والتحقق التقني الحالية.وقد تكون البلدان الحساسة للغاية بشأن الخصوصية الرقمية مترددة في اتخاذ تدابير لمكافحة الوباء عن طريق إدخال المعلومات الشخصية للأشخاص في تطبيقات الهواتف الذكية.

ومع ذلك، يمكن لهذه البلدان استخدام القوانين المحلية ذات الصلة، ونظام التشفير لتحسين أمن بياناتها وتعزيز مصداقيتها لحماية خصوصية الأشخاص.

ومن منظور أوسع، فإن استئناف السياحة عبر الحدود من شأنه أن يُعطي دفعة للحرب الكونية ضد الوباء، حيث تعتمد وتيرة تعافي قطاع السياحة على حملة التطعيم وإجراءات مكافحة الجائحة، والمعايير الدولية للحجر الصحي. لذلك ـ وكما أشارت منظمة السياحة العالمية ـ نحن بحاجة إلى التعاون الدولي على كل المستويات لإحياء هذا القطاع الحيوي، وبالتالي يتم استئناف السياحة العالمية تدريجياً. ويستند ذلك أيضاً، بشكل جزئي، إلى الاعتراف المتبادل من الدول بالشهادات الصحية، ونجاح بعضها إلى حد كبير في احتواء انتشار الفيروس داخل حدودها.

ستشهد صناعة السياحة العالمية التي أصيبت بشدة، والمعتمدة بشكل كبير على التبادلات الدولية، تغييراً جذرياً. وستحتاج إلى استخدام وسائل مبتكرة للتغلب على أصعب التحديات التي واجهتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

باختصار، يواجه قطاع السياحة تحديات صعبة، وعليه أن يخترع نفسه من جديد لتحويل تلك التحديات إلى فرص.

«تشاينا ديلي»