شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 6-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6-4-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بعد هبوط 4 جلسات متتالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الخامس على التوالي، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.



إيقاف تداول 43 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الأهلي للتنمية والاستثمار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس. إيقاف تداول 43 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الأهلي للتنمية والاستثمار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للصناعات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية لحليج الأقطان، الدولية للمحاصيل الزراعية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، غاز مصر، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شركة النصر للأعمال المدنية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جنوب الوادي للأسمنت، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، راية القابضة للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تربح 2.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بعد هبوط 4 جلسات متتالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الخامس على التوالي، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 499 مليون ورقة مالية بقيمة 916 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.26%، والعرب على 8.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.77%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.5 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12631 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3945 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 151 ألف سهم، مليون سهم، 106.1 ألف سهم، على التوالي، وباع المساهم الرئيسي ومجموعة المرتبطة به بالمجموعة المصرية العقارية 1.2 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 10250 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والمسيج (سبينالكس)، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، البدر للبلاستيك، 500 ألف سهم، 902 ألف سهم، 9373 سهم، 500 ألف سهم، 82100 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، البدر للبلاستيك، 350 ألف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 151 ألف سهم، مليون سهم، 106.1 ألف سهم، على التوالي، وباع المساهم الرئيسي ومجموعة المرتبطة به بالمجموعة المصرية العقارية 1.2 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 10250 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والمسيج (سبينالكس)، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، البدر للبلاستيك، 500 ألف سهم، 902 ألف سهم، 9373 سهم، 500 ألف سهم، 82100 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، البدر للبلاستيك، 350 ألف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شراء علي محمود عبد اللطيف محجوب 343.1 ألف سهم بسعر 47.928 جنيه بقيمة إجمالية 20.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة ملكية المساهم من 9.3657% إلى 10.5440%، وأعلنت مجموعة جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية شراء شركة النسيم للاستيراد 100 ألف سهم لترتفع نسبة مساهمته من 4.81% إلى 5.04%.



أسهم الخزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الشركة الأولى عدد 756.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.02%، شراء الشركة الثانية 110 ألف أسهم خزينة، شراء أسهم الشركة الثالثة 1.6 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.18%، شراء الشركة الرابعة 350 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.66%. أسهم الخزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الشركة الأولى عدد 756.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.02%، شراء الشركة الثانية 110 ألف أسهم خزينة، شراء أسهم الشركة الثالثة 1.6 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.18%، شراء الشركة الرابعة 350 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.66%.





الرقابة المالية تعلن منح فترة توفيق أوضاع لآلية الشراء بالهامش تنتهي في بداية 2022أعلن الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجه الهيئة لمنح فترة توفيق أوضاع تنتهي في بداية 2022 لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة في آلية الشراء بالهامش، مشيرًا إلى أن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بآلية الشراء بالهامش واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية؛ لتقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء (المستثمرين) وعلى عدد محدود من الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبوصة، وهو ما يعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التي تتم على مستوى السوق ككل.

برر "عزام"، الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بعدما زادت في ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز في عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء وعدد محدود من الأوراق المالية.