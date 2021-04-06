شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بعد هبوط 4 جلسات متتالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الخامس على التوالي، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.

إيقاف تداول 43 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الأهلي للتنمية والاستثمار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس. إيقاف تداول 43 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ سبيد ميديكال، الملتقى العربي للاستثمارات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الأهلي للتنمية والاستثمار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للصناعات الهندسية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية لحليج الأقطان، الدولية للمحاصيل الزراعية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، غاز مصر، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شركة النصر للأعمال المدنية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، جنوب الوادي للأسمنت، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، راية القابضة للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 2.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بعد هبوط 4 جلسات متتالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الخامس على التوالي، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه. البورصة تربح 2.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بعد هبوط 4 جلسات متتالية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الخامس على التوالي، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 499 مليون ورقة مالية بقيمة 916 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.26%، والعرب على 8.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.77%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 28.5 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.5 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 22.6 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12631 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3945 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 66.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.15%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 20.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 33.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.99%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.91%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.669 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.86%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 25.68- جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.12%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.76%.