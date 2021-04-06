شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع عقب بيانات متضاربة وضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ضعف العملة الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في بيان فصل الربيع عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% بالتزامن مع التعافي من جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق وضعف في النشاط الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي هذا العام من جائحة كورونا نتيجة توزيع المزيد من اللقاحات بالإضافة إلى فرض قيود الإغلاق بشكل جزئي وتخفيفها أحيانا.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر متوسط الدخل في اليابان انخفض بنسبة 0.2% خلال شهر مارس/آذار الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.5%.



وتراجع مؤشر إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 6.6% في الشهر الماضي بأعلى من توقعات انخفاضه بنسبة 5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.8، وسجل أعلى سعر عند 110.5 دولار وأقل سعر عند 109.6.