شكرا لقرائتكم خبر 8 مليارات قيمة طلبات تمويل معتمدة من بنك الصادرات لـ45 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي طلبات التمويل للصادرات السعودية التي اعتمدت من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ بدايته نحو 8 مليارات ريال، شملت عمليات تصدير لأكثر من 45 دولة حول العالم.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن بنك التصدير يعد رافدا مهما نحو تمكين الصادرات السعودية في دعم المصدرين ومستوردي منتجاتهم وخدماتهم، عبر تقديم حلول ائتمانية تسهم بتسريع وتسهيل عمليات التصدير لدى القطاع الخاص وتذليل المعوقات التي تواجه هذا النشاط المهم، وذلك بهدف زيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي.

وثمن خلال تدشينه الموقع الالكتروني لبنك التصدير والاستيراد السعودي، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية، وبدعمها السخي لتحقيق أهداف البنك المتمثلة في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الخريف أن بنك التصدير والاستيراد الذي أطلق أخيرا، سيواصل جهوده من أجل تقليص الفجوات في تمويل الصادرات السعودية، وخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية أو التجارية في المملكة، الأمر الذي يساعد على توفير بيئة مناسبة لوصول المنتج السعودي لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو من أهم أهداف البنك الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري إلى أن تدشين الموقع الالكتروني للبنك يأتي ضمن خطة لتطوير الخدمات الالكترونية التي تلبي تطلعات العملاء والمستفيدين، وتتماشى مع تبني المملكة التحول الرقمي في جميع التعاملات المالية والبنكية، وقد جرى تجهيز الموقع الالكتروني وفق تقنيات حديثة تتيح للمستخدمين والمستفيدين تقديم طلبات التمويل بسهولة ويسر، والحصول على معلومات وبيانات تساعدهم في تحديد منتجات التمويل المناسبة لهم وتسهل طرق التواصل مع فريق البنك.

وأكد الشمري أن البنك يسعى إلى الاستمرار في تطوير خدمات الكترونية متميزة ومتكاملة تديرها كفاءات وطنية مدربة وطاقات وطنية طموحة لديها القدرة على مواكبة تطلعات البنك المستقبلية.