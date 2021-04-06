نصف الأسر في المملكة ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرغب نصف عدد الأسر في المملكة في استخدام الطاقة الشمسية في المسكن، بحسب تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة، الذي أصدرته غرفة الرياض ممثلة بمرصد قطاع دعم الأعمال.

ويستهدف التقرير رصـد وضـع القطاع وتطـور أهـم مؤشـرات مصـادره، وتسـليط الضـوء علـى مشـاريع البرنامـج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تحسـين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة للمسـتثمر المحلي والأجنبي على حد سـواء في ظل رؤية المملكة 2030، حيـث مـن المتوقـع أن يبلـغ حجـم الاستثمارات فـي مشـاريع البرنامـج الوطني للطاقة المتجددة 60 مليار ريال.

وفيما تناول التقرير مقومات النجاح في هذا القطاع، حيث يبرز المميزات التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من حيث الموقع في نطاق الحـزام الشمسي العالمي، أشار إلى ارتفاع نسبة عدد الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن إلى نحو 52.26% على مستوى المملكة، مستعرضا جهـود التحـول التدريجـي لاستخدام مصـادر الطاقـة البديلـة والمتجـددة في المملكة، من خلال إيضاح مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن المملكة تسعى من خلال الرؤية وبرنامجهـا الوطنـي للطاقـة المتجـددة لزيـادة قـدرة التوليـد الفعليـة لمصـادر الطاقـة المتجـددة إلـى مـا يقـارب 58.7 جيجـاوات بحلـول عام 2030 منها 40 جيجاوات من مصدر الطاقة الشمسية و16 جيجاوات من طاقة الرياح و2.7 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مبينا أنه وفقا لاســتراتيجية المملكة الجديــدة للطاقــة المتجــددة، فقــد تــم رفــع الهــدف الشمســي لعــام 2023م مــن 5.9 جيجـاوات إلـى 20 جيجـاوات، بهـدف تعديـل مصـادر الطاقـة المتجـددة مـن 9.5 جيجـاوات إلـى 27.3 جيجـاوات.

وذكر التقرير أن حجم سوق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 17 جيجاوات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 70 جيجاوات، مبينا أن المملكة حققت المركز الـ6 عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية والمركز الـ13 عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح، متوقعا أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو 5.6 ملايين ميجاوات / ساعة، ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى 30% بحلول عام 2030، وأن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة نحو 8.954 كيلووات/ ساعة.

الطاقة المتجددة في السعودية







52.26% نسبة عدد الأسر التي ترغب في استخدام الطاقة الشمسية في المسكن



5.6 ملايين ميجاوات / ساعة إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة



8.954 كيلووات /ساعة نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة



30% نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2030



اســتراتيجية المملكة الجديدة للطاقة المتجددة:





رفــع الهــدف الشمســي لعــام 2023 مــن 5.9 جيجـاوات إلـى 20 جيجـاوات



تعديـل مصـادر الطاقـة المتجـددة مـن 9.5 جيجـاوات إلـى 27.3 جيجـاوات



ترتيب المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة:





المركز الـ6 عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية



المركز الـ13 عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح



سوق الطاقة المتجددة بالمنطقة:





17 جيجاوات في دول مجلس التعاون الخليجي



70 جيجاوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



58.7 جيجـاوات قـدرة التوليـد الفعليـة لمصـادر الطاقـة المتجـددة

في المملكة بحلـول 2030 تتوزع إلى:

