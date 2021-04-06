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وسلمت الشهادات الرقمية لأكثر من 60 متدربا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، استفادوا من البرنامج التدريبي الذي قدمت خلاله نظرة عامة على التنظيم الرقمي، واستعرضت مسيرة التنظيم الرقمي والنضج التنظيمي عبر مختلف الأجيال التنظيمية، وآليات الحوكمة التنظيمية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة التنظيم الرقمي في المملكة، والتعريف بمعايير قياس الجاهزية للتحول الرقمي.
وتأتي الورشة في إطار عمل هيئة الاتصالات على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في التحول إلى منظم رقمي من الجيل الخامس حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث تسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، وتحقيق الريادة في تمكين وتبني التقنيات الرقمية عبر تطوير وبناء القدرات البشرية بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات التنظيمية.
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