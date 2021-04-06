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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عقد ورشة العمل الفنية الثانية عن بعد لهذا العام حول (مقاصد الشريعة في المالية الإسلامية)، التي استمرت يومين.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في سياق دعم ونشر الوعي في الصناعة المالية الإسلامية بمقاصد الشريعة في المعاملات المالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة اليوم وضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة للحفاظ على توازن هذا القطاع، فيما سيتمكن المشاركون من فهم معاني مقاصد الشريعة في المالية الإسلامية وكيفية تطورها، ومدى أهميتها وتصنيفاتها.

وشهدت الورشة جلسات نقاشية مع خبراء في الاقتصاد الإسلامي وعلماء في الشريعة الإسلامية لاستيعاب أهداف الشريعة الإسلامية وأثرها في المعاملات المالية، إضافة إلى عملية التطور الملحوظ الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي اليوم، مما أسهم في إحداث تغيرات كبيرة في الصناعة المالية العالمية.