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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة ريادة الأعمال بغرفة ينبع عقدت أول اجتماعاتها للدورة الـ11 لمجلس الإدارة؛ برئاسة عضوة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة ريادة الأعمال إسراء مدني وحضور أعضاء اللجنة.

وذكرت رئيسة اللجنة أنه عرضت خلال الاجتماع خطة اللجنة والاتفاق على آلية تنفيذ العمل وتقسيم فئات لرواد الأعمال وزيارة مواقعهم، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تواجه رواد ورائدات الأعمال، والعمل على إيجاد الحلول لها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت مدني أهمية دور اللجنة وإسهاماتها الفاعلة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال ما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات، مشددة على أن تطوير مشروعات ريادة الأعمال بينبع سيسهم في تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة وتحسين قدرة الاقتصاد التنافسية بالمحافظة.