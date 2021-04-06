شكرا لقرائتكم خبر لجنة ريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت رئيسة اللجنة أنه عرضت خلال الاجتماع خطة اللجنة والاتفاق على آلية تنفيذ العمل وتقسيم فئات لرواد الأعمال وزيارة مواقعهم، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تواجه رواد ورائدات الأعمال، والعمل على إيجاد الحلول لها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت مدني أهمية دور اللجنة وإسهاماتها الفاعلة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال ما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات، مشددة على أن تطوير مشروعات ريادة الأعمال بينبع سيسهم في تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة وتحسين قدرة الاقتصاد التنافسية بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة ريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.