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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة حذرت من إعلان الكتروني كاذب ومضلل يستغل صورة المتحدث الرسمي للوزارة للترويج لاستثمارات تحت مسمى وهمي، وهو «بدء تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين.. سيغلق خلال 48 ساعة».

وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروج عن فرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما يعرض المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

وأوضحت أنه يتم العمل مع الجهات المختصة لتتبع مصدر مثل هذا النوع من الإعلانات واتخاذ اللازم حياله.