شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً لرابع جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وكشف صندوق النقد الدولي في بيان فصل الربيع عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% بالتزامن مع التعافي من جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق وضعف في النشاط الاقتصادي.



ويتوقع الصندوق أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% في عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة.



وفي سياق منفصل، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.665%.



من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مؤخراً عن خطة ضخمة لإنفاق ما يقرب من تريليوني دولار لتحسين البنية التحتية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% أو ما يعادل 14.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1743 دولارا للأوقية.