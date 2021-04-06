شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع تزامنا مع انخفاض عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وكشف صندوق النقد الدولي في بيان فصل الربيع عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% بالتزامن مع التعافي من جائحة "كورونا" وما ارتبط بها من قيود إغلاق وضعف في النشاط الاقتصادي.



ويتوقع الصندوق أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% في عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة.



وطالب صندوق النقد الاحتياطي الاتحادي بضرورة إبداء شفافية أكبر في سياسته النقدية وتقديراته حيال الاقتصاد وأيضا القرارات المتخذة.



وفي سياق منفصل، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.665%.



من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مؤخراً عن خطة ضخمة لإنفاق ما يقرب من تريليوني دولار لتحسين البنية التحتية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.3 نقطة.