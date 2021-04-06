شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 من 5.5% إلى 6% والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:25 مساءً, 6 أبريل 2021 م
المناطق - واس
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 من 5.5% إلى 6%، محذراً في الوقت نفسه من التحديات التي قد تواجه العالم نظرًا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في مختلف أنحاء العالم.
كما توقّع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة لهذا العام بنسبة 5.1% ونمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6.7%.
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومات، لمواصلة التركيز على الهروب من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك دعم أنظمة الرعاية الصحية لديها، للحد من الآثار الاقتصادية طويلة الأجل من الأزمة وتعزيز الاستثمار العام.