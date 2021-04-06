الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 من 5.5% إلى 6%

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:25 مساءً, 6 أبريل 2021 م

المناطق - واس

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 من 5.5% إلى 6%، محذراً في الوقت نفسه من التحديات التي قد تواجه العالم نظرًا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات في مختلف أنحاء العالم.
كما توقّع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة لهذا العام بنسبة 5.1% ونمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6.7%.
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومات، لمواصلة التركيز على الهروب من الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك دعم أنظمة الرعاية الصحية لديها، للحد من الآثار الاقتصادية طويلة الأجل من الأزمة وتعزيز الاستثمار العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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